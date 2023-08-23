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عربي-دولي

أمرٌ مرعبٌ... داخل هذا المحل عائلة أشباح مؤلفة من والدين وطفليهما شاهدوا الصور

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:42
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هرب تايلر تشورلي، الذي يمتلك صالون "TJC & BLC Aesthetics" في مانشستر في إنكلترا، من العقار الذي يعمل فيه بعد أن رأى ما يعتقد أنها عائلة من الأشباح هناك.

وتلقى خبير التجميل البريطاني، البالغ من العمر 32 عاما، إخطارا برصد كاميرات صالونه "إنسانا".
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ويدّعي كورلي أنه اكتشف الخطوط العريضة للوالدين وطفليهما بين الرفوف في المشاهد التي التقطتها الكاميرات.

وقال لصحيفة "كينيدي نيوز": "عندما رأيتهم شعرت بالفزع. لقد عرضت المشاهد على الأشخاص الذين أعمل معهم، وقد لاحظوا وجودهم على الفور. إنه واضح مثل ضوء النهار".

لاحقا، أخبر كورلي شريكه في الصالون برودي تشورلي عما رآه، وقال له إنهم "خائفون للغاية" من العودة. وعلم بالصدفة أن أما وطفلها ماتا خلال حريق في العقار، الذي كان يضم منزلا أيضا. ويعتقد أن ما رآه هي أرواح القتلى.

وأوضح خبير التجميل: "لقد قمنا ببعض الأبحاث ووجدنا صورة للأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك. إنها تماما مثل العائلة التي تظهر على الكاميرا".

ومنذ أن استأجر المكان في شهر كانون، شهد كورلي بعض الحوادث الغريبة، مثل "إلقاء صندوق في كافة أنحاء الغرفة"، بالإضافة إلى تحرك لافتة نيون خلال الفترة التي يكون الصالون خالي من الأشخاص.

وقال كورلي: "كل ما أراه عندما أغمض عيني هو الأم والأب والصبي الصغير والفتاة الصغيرة في لقطات كاميرات المراقبة". بعد الواقعة الغريبة، قرر استئجار مساحة جديدة على بعد 5 دقائق من المكان القديم، وخسر ما يقرب من 13000 دولار خلال هذه العملية.

ولا يزال يتعين عليه دفع إيجار الصالون القديم، وهو خائف جدا من العودة إلى المكان لاستعادة معداته المستعملة.

ويبحث كورلي عن شخص يأتي ويقضي "ساعات قليلة" في المتجر لتخليصه من الأرواح.
 
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