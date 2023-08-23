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عربي-دولي

متى يدخل قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ في أوروبا؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:00
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يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"إكس" و"تيك توك"، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
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ويعد هذا القانون جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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