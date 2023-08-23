Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا

Lebanon 24
23-08-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1100193-638283975530628505.jpg
Doc-P-1100193-638283975530628505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر ومنع تسلل مئات آلاف المهاجرين المخالفين، مشددا على أن تركيا لن تسمح رغم ذلك بالعنصرية وكراهية الأجانب.

وخلال حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الخط الحدودي".
Advertisement

وكشف أنه "منذ مطلع العام الجاري منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ جميع أنواع التدابير ضد الهجرة غير النظامية، فإن تركيا ترحب بضيوفها الأجانب الذين يساهمون في الاقتصاد التركي.

وأكد أنه "لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا"، مشددا على أن "تركيا لن تسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ للمضطهدين والمظلومين لعدة قرون".

وحول مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس التركي أنه "لا طريق أمام الإرهابيين إلا الاستسلام للعدلة التركية أو مواجهة القبضة الحديدية للدولة التركية"، لافتا إلى أن "المشاركة في التنظيمات الإرهابية انخفضت إلى أدنى مستوياتها". (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-08-23
10:00 | 2023-08-23
09:53 | 2023-08-23
09:42 | 2023-08-23
09:30 | 2023-08-23
09:20 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24