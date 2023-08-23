اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي

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إعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، في عملية مستمرة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية هجوم وقع الإثنين، وخلّف قتيلة إسرائيلية.وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، "باعتقال 19 مطلوبا ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".و"خلال النشاط العسكري الإسرائيلي، ألقى المشتبه بهم زجاجات حارقة ورشقوا الحجارة باتجاه القوات، التي ردت بإجراءات لتفريق الاحتجاجات"، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش.في الناحية المقابلة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إسرائيل اعتقلت، الأربعاء، "21 فلسطينيا، من بينهم 3 أشخاص كانوا سجناء لدى إسرائيل".وبحسب الوكالة الفلسطينية، فإن الاعتقالات الجديدة "تمت في رام الله، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والخليل، والقدس.