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عربي-دولي
مستشفيات في دولة عربيّة تعجّ بالجثث... ما القصّة؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
11:00
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لم تعد مستشفيات محافظة صفاقس الواقعة شرق تونس، قادرة على استقبال واستيعاب العدد الكبير من جثث المهاجرين الغرقى، التي يتم انتشالها يوميا من سواحل البحر، وذلك في مؤشر على تزايد أعداد ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية.
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فقد أقرّت السلطات المحليّة بوجود صعوبات وضغوطات كبيرة، بسبب تكدّس وتراكم جثث المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في غرف حفظ الأموات في المستشفى الجامعي في صفاقس، وأكدّت تجاوز عدد الجثث 130، بينما تبلغ طاقة الاستيعاب القصوى 35 جثة، وذلك رغم محاولات التسريع في إجراءات الدفن بالمقابر المخصّصة لذلك.
وبحسب إحصائيات رسمية، تمّ منذ بداية العام الحالي دفن حوالي 700 جثة لمهاجرين غير نظاميين من غير التونسيين، في مقابر تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، بينما أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها. (العربية)
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