جاسوس صيني يستهدف البريطانيين عبر "لينكدإن"

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كشف تحقيق أجرته صحيفة "تايمز" اللندنية، "جاسوسا" كان يعرض أموالا وعقودا مغرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" على مدار 5 سنوات، بهدف إغراء آلاف المسؤولين البريطانيين.وأفادت الصحيفة بأن الجاسوس الصيني "استخدم مجموعة من الأسماء المزيفة، وأنشأ حسابات لشركات وهمية، لاستهداف موظفي الخدمة المدنية والعلماء، وحتى مسؤولي الأمن، في المملكة المتحدة، لتسليم معلومات حكومية سرية على موقع لينكدإن".ووفقا للتحقيق، فإن العميل السري يعمل بشكل رئيسي تحت الاسم المستعار "روبن تشانغ"، ويُعتقد أنه "أحد أكثر الجواسيس عملا في المملكة المتحدة منذ سنوات"، حسبما قال مسؤولون أمنيون غربيون.وشملت الأسماء المستعارة الأخرى المستخدمة، "إريك تشين يشي"، و"روبن كاو"، و"لينكولن لام"، و"جون لي"، و"إريك كيم". (الحرة)