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إقتصاد

خطة صينية بـ30 مليار دولار... لماذا تُريد إنشاء مصانع سريّة لـ"هواوي"؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 16:00
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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، تحذيرها من أن شركة "هواوي" الصينية، "تبني سرا" مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين، بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.
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وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق، العام الماضي، و"تتلقى تمويلا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار".

وأضافت أن هواوي "استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل، وتعمل على تشييد 3 مصانع أخرى". (الحرة)

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