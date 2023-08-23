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عربي-دولي

حادث مؤسف... وفاة 4 أشخاص غرقاً أثناء عملهم!

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:20
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لقي 4 لاجئين سوريين اليوم الأربعاء، مصرعهم غرقاً داخل محطة تنقية مياه داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمالي الأردن.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إنّ "فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة 4 أشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة. (العربية)
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