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عربي-دولي

ماسك اتّصل ببوتين... مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة يكشف ماذا دار بينهما

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:58
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نقل مسؤول سابق في وزرة الدفاع الأميركية عن الملياردير إيلون ماسك، قوله إنه أجرى في وقت سابق محادثة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويوركر" الأميركية، فقد أخبر ماسك وكيل وزير الدفاع للسياسة في البنتاغون آنذاك كولن كال، أنه تحدث مع بوتين شخصيا.
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وقال كال: "رغم أن ماسك ليس من الناحية الفنية دبلوماسيا أو رجل دولة، فإنني شعرت أنه من المهم معاملته على هذا النحو، نظرا للتأثير الذي كان يتمتع به في هذه القضية".

وتابع: "استنتاجي هو أن ماسك كان يشعر بالتوتر من أن مشاركة ستارلينك في أوكرانيا كان ينظر لها بشكل متزايد في روسيا على أنها تدعم المجهود الحربي الأوكراني، وكان يبحث عن طريقة لتهدئة المخاوف الروسية". (سكاي نيوز)
 
 
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