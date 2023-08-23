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عربي-دولي

"تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر

Lebanon 24
23-08-2023 | 09:04
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حققت محطة "تشاندريان - 3" الهندية هبوطا ناجحا على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

وكان رئيس الوزراء الهندي مودي يتتبع شخصيا عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا من خلال البثّ الحيّ. (روسيا اليوم)
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