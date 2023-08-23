"تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر

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حققت محطة "تشاندريان - 3" الهندية هبوطا ناجحا على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.وكان رئيس الوزراء الهندي مودي يتتبع شخصيا عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا من خلال البثّ الحيّ. (روسيا اليوم)