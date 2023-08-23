الرئيس العراقي لوزير الخارجية التركي: يجب أن تحصل بغداد على حصة كافية من المياه

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بغداد اليوم، ضرورة حصول العراق على حصة عادلة وكافية من مياه دجلة والفرات.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق في بيان أنه "في مُستهل اللقاء رحب الرئيس العراقي بوزير الخارجية التركي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي، وبهذا السياق أوضح الوزير فيدان أن وزير التجارة التركي من المتوقع أن يزور العراق الأسبوع المقبل".وبشأن ملف المياه، أكد الرئيس العراقي على "أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية".وقال إن "العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود إلى نهري دجلة والفرات وروافدهما".من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي على أن "تركيا حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه وهناك متابعة مستمرة من حكومته لمعالجة نقص المياه في العراق"، معربا عن أمله في "عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول إلى حلول فعلية"، مؤكدا أن "بلاده متمسكة بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة". (روسيا اليوم)