مصادر مطلعة تكشف: من المتوقع أن يُسافر ترامب الخميس إلى جورجيا لتسليم نفسه

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من المتوقع أن يسافر الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جورجيا ليُسلم نفسه في سجن مقاطعة فولتون مساء الخميس، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الخطط لشبكة "سي ان ان".ومن المقرر أن يغادر ترامب نادي بيدمينستر للغولف الخاص به بعد الظهر، ويعود إلى نيوجيرسي بعد استسلامه. ولا توجد أحداث متوقعة في ناديه عند عودته. ويتوقع فريقه أن تكون الرحلة سريعة.وقالت المصادر إن فريق ترامب يقوم أيضًا باتخاذ الترتيبات اللازمة له للتحدث إلى الصحفيين المسافرين معه في جورجيا، على الرغم من أن الرئيس السابق قد يختار في النهاية عدم القيام بذلك. (سي ان ان)