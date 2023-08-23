مكاسب أوكرانية في زابوريجيا والقرم

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إحراز مكاسب في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا بالقرب من نوفوبروكوبيفكا، كما أكد تدمير منظومة روسية للدفاع الجوي بشبه جزيرة القرم.وقال المتحدث باسم الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف في بيان إن الوحدات الأوكرانية تتمسك بالمواقع التي تم الوصول إليها حديثاً، وأضاف أن "الأطراف المتحاربة تخوض معارك بالمدفعية، غير أنه لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل".ولم تعلن كييف بعد أنها استعادت السيطرة على قرية روبوتين نفسها.وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً طال انتظاره قبل 11 أسبوعاً، غير أنها فشلت في تحقيق التقدم المأمول، ولا تزال القوات الروسية تسيطر على أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.وفي السياق، قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها دمرت منظومة "إس400- تريومف" للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، وأضاف جهاز الاستخبارات "تم تدمير المنظومة والصواريخ المرتبطة به وأفراد التشغيل بالكامل، نتيجة للانفجار".