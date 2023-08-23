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بشبهة تهريب مهاجرين.. الشرطة القبرصية تعتقل 5 سوريين

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:15
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إعتقلت الشرطة القبرصية، اليوم، خمسة سوريين في عملية تهدف إلى وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر في الجزيرة، حسبما أعلنت السلطات.

وأمر الرئيس، نيكوس خريستودوليديس، بـ"عملية منسقة لتفكيك منظمة إجرامية تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص" في بلدة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة، على ما ذكر بيان للرئاسة.
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واعتُقل خمسة سوريين خلال العملية التي تلقت توجيهات "بالتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة وعدم التهاون إطلاقا مع الظاهرة".

 
واعتقل الرجال بشبه الانتماء إلى "منظمة إجرامية" تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين.

 
وجاء في بيان الرئاسة أنه يُتوقع أن تنفذ السلطات مزيدا من الاعتقالات مؤكدا إصدار مذكرات توقيف، مضيفاً أنه "لمكافحة مشكلة الهجرة بطريقة فعالية، لا يزال أحد المطالب الرئيسية يتعلق بالتصدي لشبكات التهريب التي تعرض للخطر حياة المهاجرين غير القانونيين".

كما أشار البيان إلى تراجع ملحوظ في عدد طالبي اللجوء مؤخرا بسبب الإجراءات ضد المهربين.
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