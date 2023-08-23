بعد ظهور متحور كورونا.. رسالة "مهمة وعاجلة" لسكّان هذه الدولة العربية

وجّه مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، اليوم، رسالة "مهمة وعاجلة" للمواطنين في مصر بعد الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد في البلاد.



وفي تصريحات للصحفيين، قال تاج الدين إن "فيروس كورونا لم ينته بعد، وتحوره أمر طبيعي ومتوقع، بيد أن الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة أنه أكثر انتشارا لكن أقل خطورة"، مشيراً الى أن أعراض الفيروس الأكثر شيوعا حاليا تتضمن: حرارة متوسطة، رشح وعطس، تكسير خفيف في الجسم، آلام في الحلق.

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هذا وأكد أن تلك الأعراض سرعان ما تختفي خلال يومين على الأكثر، موجهاً باستعمال أدوية خافضة للحرارة وعلى رأسها "باراسيتامول".





كما اشار تاج الدين الى عدم رصد أي حالات خطيرة أو وفيات جراء المتحور الجديد "EG.5".