Advertisement

عربي-دولي

بعد ظهور متحور كورونا.. رسالة "مهمة وعاجلة" لسكّان هذه الدولة العربية

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1100261-638284124183164634.jpg
Doc-P-1100261-638284124183164634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، اليوم، رسالة "مهمة وعاجلة" للمواطنين في مصر بعد الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد في البلاد.

وفي تصريحات للصحفيين، قال تاج الدين إن "فيروس كورونا لم ينته بعد، وتحوره أمر طبيعي ومتوقع، بيد أن الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة أنه أكثر انتشارا لكن أقل خطورة"، مشيراً الى أن أعراض الفيروس الأكثر شيوعا حاليا تتضمن: حرارة متوسطة، رشح وعطس، تكسير خفيف في الجسم، آلام في الحلق.
Advertisement

هذا وأكد أن تلك الأعراض سرعان ما تختفي خلال يومين على الأكثر، موجهاً باستعمال أدوية خافضة للحرارة وعلى رأسها "باراسيتامول".

 
كما اشار تاج الدين الى عدم رصد أي حالات خطيرة أو وفيات جراء المتحور الجديد "EG.5".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-08-23
19:00 | 2023-08-23
18:30 | 2023-08-23
18:00 | 2023-08-23
16:54 | 2023-08-23
16:36 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24