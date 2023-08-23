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عربي-دولي

قبل ساعات من محاكمته.. ما هي التهم الموجهة لترامب والسيناريوهات المحتملة؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 12:04
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يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أمام سلطات أتلانتا في ولاية جورجيا، لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، ضمن اتفاق تم التوصل إليه مع قاضي المحكمة.

وتوقع سياسي أميركي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية" من واشنطن، أن تشهد محاكمة الرئيس الجمهوري السابق الكثير من المفاجآت، وأن تزيل الستار عن اتهامات جديدة لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.
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وكان ترامب قد أعلن قبل أيام تسليم نفسه لسلطات أتلانتا، الخميس، وقال في تدوينه نشرها عبر منصة "تروث" إنه "في ذلك اليوم سيتم اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس"، التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام، مشددا مرة أخرى على أن لائحة الاتهام محاولة "ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه".
 
أبرز الاتهامات

في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة التي كشف عنها الأسبوع الماضي في جورجيا، تم توجيه الاتهام إلى ترامب و18 متهما آخرين بما مجموعه 41 تهمة جنائية، تتعلق بالجهود المبذولة لعكس هزيمته في انتخابات الولاية لعام 2020.
وكانت قضية جورجيا بمثابة لائحة الاتهام الرابعة لترامب.
وواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في آذار تتعلق بدفع أموال سرية لنجمة إباحية، ومحاكمة فيدرالية في أيار في فلوريدا بزعم سوء التعامل مع وثائق سرية اتحادية.
السيناريوهات المحتملة

يقول السياسي الديموقراطي مهدي عفيفي إن محاكمة ترامب من المتوقع أن تكشف عن مزيد من الاتهامات التي يواجهها الرئيس السابق، تتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات.

وبحسب عفيفي، تؤثر محاكمة ترامب على حظوظه السياسية بشكل كبير سواء داخل الحزب الجمهوري، أو بشكل أكبر في الانتخابات الرئاسية 2024، وربما لن يتمكن من خوض غمارها بسبب التضارب في مواعيد المحاكمات مع الدعاية الانتخابية.

أيضا يرفض الحزب الجمهوري في الوقت الراهن الاتهامات بالفساد، أو أي اتهامات أخرى تتعلق بترامب، الأمر الذي يضعه في موقف شديد الحساسية والتعقيد.

وحول إجراءات التقاضي، يرى عفيفي أن هيئة الدفاع عن ترامب من المتوقع أن تدفع بالنفي والبطلان على الاتهامات ضده، وسيكون عليها تقديم أدلة نفي للمحكمة.

ومن المتوقع أيضا أن يحاول الرئيس السابق نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، وفقا لمصادر متعددة مطلعة على تفكير فريقه القانوني تحدثت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية. (سكاي نيوز عربية) 
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