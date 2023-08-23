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إحباط تهريب عشرات الأطنان من المخدرات في السعودية

Lebanon 24
23-08-2023 | 12:01
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أعلن حرس الحدود السعودي إحباط محاولات تهريب نحو 36 طنا من نبات القات المخدر و1.5 طن من مادة الحشيش المخدر.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 36 طنا و481 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وطنا و472 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و29572 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.
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كما أكد العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود قبضت على المشاركين في تهريب هذه المواد المخدرة، لافتا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
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