كان على قائمة ركابها.. تحطم طائرة خاصة تابعة لبريغوجين

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط وتحطّم طائرة خاصة شمال موسكو كانت تقلّ على متنها 10 أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل 3 طيارين و 7 ركاب يُرجح أن يكون قائد مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين من بينهم.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن أجهزة الطوارئ أنه عثر على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة في وقتٍ لم تتأكد فيه المعطيات القائلة بأن بريغوجين هو من ضمن ركاب الطائرة فعلاً.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة المنكوبة مملوكة لبريغوجين، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لـ"فاغنر" بأنّ الدفاعات الروسية هي التي أسقطت الطائرة التابعة لنا بين موسكو وسان بطرسبرغ. وعلى الاثر، فتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقاً في الحادثة.