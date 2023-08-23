بعد سقوط طائرة قائد فاغنر.. طائرة خاصة ثانية تابعة له تهبط في موسكو

هبطت طائرة ثانية اليوم تابعة لرجل الأعمال يفغني بريغوجين من طراز "إمبراير 600" في مطار أوستافييفو، بالعاصمة الروسية موسكو.

وأفادت خدمة تتبع الطيران "Flightradar24"، بأن الطائرة أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبورغ، بعد ظهر اليوم، ثم غيرت وجهتها بعد حادث تحطم الطائرة الأولى وعادت مرة أخرى إلى موسكو.