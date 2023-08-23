بعد تحطم الطائرة.. الغموض يكتنف مصير قائد فاغنر

يكتنف الغموض مصير يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الخاصة، وذلك بعد ورود اسمه ضمن قائمة الطائرة الخاصة التي تحطمت في شمال موسكو، وأعلنت السلطات مقتل كل من كان على متنها.



ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

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وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بوجود زعيم فاغنر ضمن قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.



وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل ثلاثة طيارين وسبعة ركاب.



وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تفير على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام روسيّة بأنّ طائرةً ثانية يملكها بروغوجين هبطت في موسكو، مشيرة إلى أن الأخير وصل اليوم إلى روسيا قادماً من دولة إفريقيّة.

بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة نقلاً عن مصادر أميركية قولها إنُه "لا يمكن تأكيد صحة التقارير عن أن قائد فاغنر كان في الطائرة المتحطمة" التي قالت السلطات الروسية إنها كانت تقلُّ 10 أشخاص هم 7 ركاب و 3 من أفراد الطاقم.