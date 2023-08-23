29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم طائرة قائد "فاغنر"
Lebanon 24
23-08-2023
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كان قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقارير من بيلاروسيا: انقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في منطقة معسكر فاغنر في أسيبوفيتشي (الجزيرة)
Lebanon 24
تقارير من بيلاروسيا: انقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في منطقة معسكر فاغنر في أسيبوفيتشي (الجزيرة)
24/08/2023 03:32:22
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد فاغنر من أفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في كل القارات (العربية)
Lebanon 24
قائد فاغنر من أفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في كل القارات (العربية)
24/08/2023 03:32:22
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي جديد.. ما هو مصير زعيم مجموعة "فاغنر" المُتمرّدة على روسيا؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي جديد.. ما هو مصير زعيم مجموعة "فاغنر" المُتمرّدة على روسيا؟
24/08/2023 03:32:22
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الشؤون السياسية في "إكواس": نحمّل روسيا مسؤولية أي انتهاكات قد تقوم بها فاغنر في غرب إفريقيا (الجزيرة)
Lebanon 24
مفوض الشؤون السياسية في "إكواس": نحمّل روسيا مسؤولية أي انتهاكات قد تقوم بها فاغنر في غرب إفريقيا (الجزيرة)
24/08/2023 03:32:22
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فاغنر
روسيا
البيت الابيض
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:30 | 2023-08-23
23/08/2023 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
04:09 | 2023-08-23
23/08/2023 04:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2023-08-23
لاجئون سودانيون يفرّون من إقليم دارفور سيراً على الأقدام
19:00 | 2023-08-23
الرئيس الصيني: عقلية الحرب الباردة تشكّل مصدر قلق عالمي
18:30 | 2023-08-23
بوليانسكي: الولايات المتحدة حوّلت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة
18:00 | 2023-08-23
مؤسس "فاغنر" الذي قتل مع بريغوجين.. من هو القائد أوتكين؟
16:54 | 2023-08-23
زعماء "بريكس" يحددون قائمة دول ستدعى للانضمام إلى المجموعة
16:36 | 2023-08-23
ماكرون: سأتحدث مع بوتين مجدداً عندما يكون ذلك مفيداً
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24