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عربي-دولي

أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم طائرة قائد "فاغنر"

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:47
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نقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كان قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10.
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