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عربي-دولي

وسائل إعلام روسية تؤكد مصرع قائد "فاغنر"

Lebanon 24
23-08-2023 | 16:03
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أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.
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كذلك، ذكرت قناة على تيلغرام مرتبطة بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، الأربعاء، أن رئيس المجموعة يفجيني بريغوجين قتل.

وقال منشور على قناة "غراي زون" على "تيلغرام": "رئيس مجموعة فاغنر. بطل من روسيا. وطني حقيقي لوطنه الأم. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور: "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".
 
هذا ونقل موقع "باراز" الروسي عن ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي لروسيا فلاديمير روغوف، ورئيس حركة "نحن معا مع روسيا"، تأكيده مقتل بريغوجين وأوتكين.

بدورها، أفادت صحيفة "كوميرسانت" باكتشاف جثث ليفجيني بريغوجين ودميتري أوتكين في مكان حادث الطائرة.
 
أما موقع ريدوفكا الروسي فنقل عن مصدر قوله إنّ "فاليري تشيكالوف المسؤول الوحيد عن تنظيم تحركات بريغوجين قتل أيضاً في حادثة تحطم الطائرة".
 
وكانت الطائرة الخاصة، التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو، تنفذ رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ وعلى متنها 10 أشخاص بينهم زعيم مجموعة "فاغنر".
وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قالت السلطات الروسية إن بريغوجين كان على قائمة ركاب طائرة خاصة، سقطت شمالي موسكو ولم ينج منها أحد.
 


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