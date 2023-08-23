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ماكرون: سأتحدث مع بوتين مجدداً عندما يكون ذلك مفيداً

Lebanon 24
23-08-2023 | 16:36
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يكون ذلك مفيدا".

وفي تصريح لصحيفة "لو بوانت"، نشر يوم الأربعاء، قال ماكرون إن "الناتو والاتحاد الاوروبي يعتبران جزءا من عملية تفاوضية أوسع. وفي نهاية المطاف سيتعين علينا إعادة بناء الهيكل الجيوسياسي لأوروبا. وهذا ما كنت أدعو إليه في الحديث مع فلاديمير بوتين".
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وردا على سؤال ما إذا "انقطعت" علاقته مع بوتين، قال ماكرون: "سأتحدث معه مجددا عندما سيكون ذلك مفيدا".
 
وبشأن النزاع في أوكرانيا، أكد ماكرون أن فرنسا لا ترغب في هزيمة كييف، مضيفاً: "هل يمكننا أن نسمح بهزيمة أوكرانيا وانتصار روسيا؟ والجواب لا، لا يمكننا"، مشيرا الى أن "روسيا تسببت بالعودة إلى الحروب من أجل الأراضي وعلينا أن نحمي القانون الدولي وسيادة الشعوب والحدود".
 
وتابع ماكرون: "يجب أن نصمد خلال فترة طويلة من الزمن".
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