زعماء "بريكس" يحددون قائمة دول ستدعى للانضمام إلى المجموعة

أعلن أنيل سوكلال مساعد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن زعماء دول "بريكس" يبحثون قائمة الدول التي ستوجه إليها دعوة رسمية للانضمام إلى المجموعة، وسيتم الإعلان عنها اليوم.



Advertisement وقال سوكلال لوكالة "تاس" الروسية، أمس الأربعاء، إن "زعماءنا بحثوا ذلك أمس بناء على توصيات وزراء الخارجية. وكانت هناك مناقشة واسعة، إذ أن التوسيع يجب أن يحدث بناء على مواقف مدروسة بدقة". وقال سوكلال لوكالة "تاس" الروسية، أمس الأربعاء، إن "زعماءنا بحثوا ذلك أمس بناء على توصيات وزراء الخارجية. وكانت هناك مناقشة واسعة، إذ أن التوسيع يجب أن يحدث بناء على مواقف مدروسة بدقة".



وتابع: "لقد واصلوا المناقشات اليوم وتوصلوا إلى توافق بشأن التوسيع. وغدا سيكون لهم لقاء آخر لإتمام وضع قائمة الدول، وبعد ذلك سيكون مؤتمر صحفي سيعلن خلاله الرئيس رامافوسا رسميا عن قائمة الدول التي اتفق عليه جميع أعضاء "بريكس".



وشدد على أن معايير توسيع "بريكس" تم الاتفاق عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن "هذه العملية انتهت، ما يجعل ممكنا إتمام وضع قائمة البلدان التي سينظر إليها بمثابة مرشحة للعضوية الكاملة".



