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بوليانسكي: الولايات المتحدة حوّلت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة

Lebanon 24
23-08-2023 | 18:30
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صرّح دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة، باختيارها المتحدثين، حولت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد دمشق.
وقال بوليانسكي: "لقد استمعنا بعناية إلى السيدة نائبة رئيس منظمة المرأة من أجل التنمية لبنى القنواتي، التي فقدت الاتصال بسوريا منذ فترة طويلة. وربما يكون من الصعب العثور على شيء أبعد عن الحقيقة من التصريحات والافتراءات التي خرجت من فمها".
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وأضاف: "نأسف لأن الرئاسة الأميركية قررت تحويل اجتماعنا إلى مهزلة ومشهد لا طائل منه ضد سوريا".
وأكد بوليانسكي أن "الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا".

وقال في اجتماع سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة: "المناطق الوحيدة التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرقي الفرات، حيث ينهب المحتلون الأمريكيون الحبوب والنفط بشكل يومي، ومنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب البلاد التي يحتلها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي".
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