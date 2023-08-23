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عربي-دولي

الرئيس الصيني: عقلية الحرب الباردة تشكّل مصدر قلق عالمي

Lebanon 24
23-08-2023 | 19:00
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، إن عقلية الحرب الباردة ما زالت تشكل خطرا وتزيد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأضاف خلال أعمال اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة "بريكس": "عقلية الحرب الباردة التي تنتشر حول العالم.. ما زالت تشكل مصدر توتر جيوسياسي.. أظن أنه علينا تشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة".
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وتابع: "بريكس يجب أن تلعب دورا للوصول إلى تسوية سياسية، لحل النزاعات في المناطق الساخنة"، رافضا الآلية الحالية التي يتبعها الغرب في إدارة القضايا العالمية.
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