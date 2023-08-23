28
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الصيني: عقلية الحرب الباردة تشكّل مصدر قلق عالمي
Lebanon 24
23-08-2023
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، إن عقلية الحرب الباردة ما زالت تشكل خطرا وتزيد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأضاف خلال أعمال اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة "بريكس": "عقلية الحرب الباردة التي تنتشر حول العالم.. ما زالت تشكل مصدر توتر جيوسياسي.. أظن أنه علينا تشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة".
Advertisement
وتابع: "بريكس يجب أن تلعب دورا للوصول إلى تسوية سياسية، لحل النزاعات في المناطق الساخنة"، رافضا الآلية الحالية التي يتبعها الغرب في إدارة القضايا العالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:30 | 2023-08-23
23/08/2023 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
04:09 | 2023-08-23
23/08/2023 04:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:31 | 2023-08-23
بعد سقوط طائرة في موسكو كان ضمن قائمة ركابها.. من هو يفغيني بريغوجين "طباخ بوتين"؟
23:13 | 2023-08-23
بعد مقتل قائد فاغنر.. شاهدوا سيارة بوتين تتجه إلى الكرملين "لاجتماع طارئ" (فيديو)
23:09 | 2023-08-23
بعد تأكيد مقتل بريغوجين.. هكذا نعت فاغنر زعيمها
22:00 | 2023-08-23
اتهامات متبادلة حول مصرع قائد فاغنر.. هل أوكرانيا متورطة؟
19:30 | 2023-08-23
لاجئون سودانيون يفرّون من إقليم دارفور سيراً على الأقدام
18:30 | 2023-08-23
بوليانسكي: الولايات المتحدة حوّلت اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إلى مهزلة
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 06:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 06:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 06:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24