الرئيس الصيني: عقلية الحرب الباردة تشكّل مصدر قلق عالمي

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، إن عقلية الحرب الباردة ما زالت تشكل خطرا وتزيد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.وأضاف خلال أعمال اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة "بريكس": "عقلية الحرب الباردة التي تنتشر حول العالم.. ما زالت تشكل مصدر توتر جيوسياسي.. أظن أنه علينا تشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة".وتابع: "بريكس يجب أن تلعب دورا للوصول إلى تسوية سياسية، لحل النزاعات في المناطق الساخنة"، رافضا الآلية الحالية التي يتبعها الغرب في إدارة القضايا العالمية.