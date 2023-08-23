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عربي-دولي

مؤسس "فاغنر" الذي قتل مع بريغوجين.. من هو القائد أوتكين؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 18:00
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كشفت هيئة الطيران المدني الروسية عن قائمة أسماء الأشخاص الذين قتلوا برفقة قائد مجموعة فاغنر، في حادث تحطم الطائرة الأربعاء.
وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن القيادي في مجموعة فاغنر، وأحد مؤسسيها، ديمتري أوتكين، كان على متن الطائرة مع يفغيني بريغوجين التي تحطّمت شمال موسكو.
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من هو أوتكين؟
يوصف أوتكين، وهو جندي روسي سابق، يحمل وشما نازيا، بأنه اليد اليمنى لبريغوجين، ولعب دورا رئيسيا في تأسيس مجموعة فاغنر.
يقال إن اسمه الحركي كان "فاغنر"، بسبب حبه للملحن الألماني ريشارد فاغنر، وهو أحد الملحنين المفضلين لدى أدولف هتلر.
وفقا لسكاي نيوز، تشير أقاويل إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية سميت تيمنا بالاسم الحركي لأوتكين.. "فاغنر".
في السابق، كان أوتكين برتبة مقدم في جهاز المخابرات العسكرية GRU وتم إرساله مرتين إلى الشيشان.
كما اتُهم الرجل البالغ من العمر 53 عاما بالتورط في العديد من جرائم الحرب.
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