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عربي-دولي

بعد مقتل قائد فاغنر.. شاهدوا سيارة بوتين تتجه إلى الكرملين "لاجتماع طارئ" (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2023 | 23:13
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تزامنا مع مقتل قائد مجموعة "فاغنر" في حادث تحطم طائرة، أظهر فيديو نشر ليلة أمس الأربعاء، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع سيارات حكومية أخرى، إلى الكرملين، بشكل عاجل في وقت متأخر.

وأظهر الفيديو عددا من السيارات الروسية الحكومية، بينها سيارة تقل الرئيس الروسي، وهي تتجه مسرعة في شوارع العاصمة الروسية، نحو الكرملين، من أجل "اجتماع طارئ"، وفقا لمصادر مختلفة.
 
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وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبورغ.

ونفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.(سكاي نيوز)


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