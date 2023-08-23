اتهامات متبادلة حول مصرع قائد فاغنر.. هل أوكرانيا متورطة؟

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تم تأكيد مقتل قائد مجموعة فاغنر في حادث الطائرة التي تحطمت أمس الأربعاء شمالي موسكو في مقاطعة تفير، وكان على متنها 10 ركاب بما في ذلك يفغيني بريغوجين.الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وتُعد تلك المرة الثانية التي يتم فيها تداول أنباء عن وفاة بريغوجين إثر حادث تحطم طائرة، حيث كانت المرة الأولى في 13 تشرين الأول عام 2019 في الكونغو، ولكن تلك المرة تم التأكيد رسميًا فهل الحادث تم إثر هجوم أوكراني أم خلل فني؟هل تورطت أوكرانيا؟لا تزال التحقيقات جارية بحسب السلطات الروسية حول أسباب الحادث، رغم إعلان موسكو أن الحادث قد يكون نتيجة هجوم أوكراني، وهنا يقول لمايكولا بيليسكوف الزميل الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الإستراتيجية، إن الحادث ليس له علاقة بكييف لا من قريب أو من بعيد لعدة أسباب.في حال مشاركة أوكرانيا في هذا الحادث سيكون انتصار كبير نظرًا لتورط بريغوجين في جرائم حرب ضد الجيش الأوكراني.أوكرانيا ليست على علم بخط سير بريغوجين، وهذا ما يغذى فرضية تخطيط الحادث داخل روسيا.أوكرانيا تهاجم العمق الروسي بالطائرات المسيرة وليس بالصواريخ بعيدة المدى وهذا يؤكد أن تسويق تورط كييف محاولة لصرف الأنظار.وأوضح لمايكولا بيليسكوف، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب البحث عن المستفيد من ذلك الحادث، وفي الوقت الراهن كييف لن تستفيد عسكريًا من ذلك كما يحاول الإعلام الروسي الترويج، لأن بريغوجين، بعيد فعليا عن الساحة العسكرية بعد انقلابه الفاشل.في السياق وفي أول تعليق رسمي من كييف على الحادث، قال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.وأوضح: "التصفية الواضحة لبريغوجين وقيادة فاغنر بعد شهرين من محاولة الانقلاب إشارة من بوتين إلى النخب الروسية قبل انتخابات عام 2024: احذروا! عدم الولاء يساوي الموت".من جانبه استبعد أوليغ أرتيوفسك الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية، ما يحاول الغرب ترويجه حسب قوله عقب الحادث بأنه مخطط في الداخل للتخلص من قائد "فاغنر" من خلال هذا الحادث.وأوضح أرتيوفسك، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا السيناريو غير منطقي لعدة أسباب منها:عقاب بريغوجين تم بالفعل باستبعاده عن المعارك في أوكرانيا وانضمام رجاله للجيش الروسي بعقود.الحادث وقع في منطقة تعرضت لعدة هجمات من مسيرات أوكرانية خلال الأسابيع الماضية.أوكرانيا تحاول استغلال الحادث لإحداث نوع من عدم الثقة العسكرية في القيادة وهذا أسلوب متبع من جانب الغرب منذ فترة.ضرب العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا بما أنها الضامن لاتفاق انهاء التمرد والخروج الآمن.محاولة تشويه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوليا.(سكاي نيوز)