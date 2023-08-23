بعد بريغوجين.. ما مستقبل مجموعة فاغنر؟

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تساؤلات عديدة أثارها حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا كان على متنها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر للأحداث المتعاقبة التي مرّت بها مؤخرًا سواءً أزمة تمردها على السلطات الروسية في حزيران الماضي، أو تحطم طائرتها اليوم.وكان الجدل مستمرا بشأن مستقبل المجموعة منذ أزمة التمرد الذي انتهى باتفاق بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ونص على مغادرة بريغوجين، قبل أن يلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً.ماذا حدث؟نقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.الطائرة التي كانت في رحلتها بين موسكو وسان بطرسيورغ، تقل 3 طيارين و7 ركاب.وأكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة "روسيا 24" وموقع "ريدوفكا" العسكري، مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، والقائد البارز فيها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة.تداعيات واسعةيرى مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حادث الطائرة وحال التحقق من مصرع بريغوجين، سيكون له تداعيات واسعة على مستقبل مجموعة فاغنر خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بعملها في أوكرانيا وأفريقيا، وعلى مستوى قيادتها كذلك.وحدد "وايتز" تلك التداعيات بالقول انه إذا استمرت المجموعة، فسوف تصبح تحت سيطرة الحكومة الروسية، الأمر الذي سيجعلها أقل فعالية.وأشار إلى ان وزارة الدفاع الروسية قد تستوعب فاغنر بالكامل أو تنشئ قوة بديلة تحل محلها، كما ان روسيا سوف تكافئ الولاء على الفعالية في قيادة المجموعة".استمرار فاغنر بقيادة جديدةأما محرر الشؤون الأمنية والدفاعية في Evening Standard، روبرت فوكس، فقال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المجموعات العسكرية تتوسع في روسيا إذ بات هناك الكثير من الشركات الخاصة على غرار فاغنر.وبشأن تأثير حادث تحطم طائرة بريغوجين، قال "فوكس" إنه "لا يعتقد أن فاغنر ستختفي بشكل كامل، إذ أقامت لنفسها مصالح واسعة في أفريقيا جذبت من خلالها الكثير من الأموال والذهب".وأضاف: "لن تختفي تماما، ولكن بسبب وضع قائدها في الدائرة المحيطة بالنظام فلا يمكن استبدالهما بسرعة، كما أن ما قامت به في باخموت كان مثيرا للاهتمام، فالدور الدور الذي لعبه بريغوجين، كمحرر لباخموت مثل دعاية واسعة بالنسبة له وللشركة".(سكاي نيوز)