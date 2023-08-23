قبل مقتله بتحطم طائرة في موسكو.. شاهد آخر ظهور لزعيم فاغنر

في آخر ظهور له قبل أن يلقى حتفه في تحطم طائرة قرب موسكو مساء الأربعاء، ظهر زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، يوم الاثنين الماضي في مقطع فيديو نشره على قناته في "تليغرام"، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا.



وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي "فاغنر" العسكري، ويحمل بندقية "كلاشينكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.



وقال بريغوجين في الفيديو: "نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه"، مما يشير إلى وجوده في دولة إفريقية. وأضاف: "مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى. ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها".

The first video with Yevgeny Prigozhin appeared



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the African… pic.twitter.com/OfJ3W5Xeth — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) August 21, 2023 Advertisement

ولم يذكر بريغوجين صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه لمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجددا بعد الانقلاب العسكري في النيجر.





وكان مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بين ركاب الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال غربي موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية مساء الأربعاء.

وأظهرت قائمة بأسماء ركاب الطائرة المحطمة نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية أن دميتري أوتكين الرجل الثاني في فاغنر كان أيضا على متن الطائرة.



كما قالت إن "عشرة أشخاص، سبعة ركاب، وثلاثة أفراد طاقم الطائرة، كانوا على متن طائرة "إمبراير" المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ، وتحطمت في مقاطعة تفير".



من جهتها، أفادت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.



يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.