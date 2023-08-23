عشية تسليم نفسه.. ترامب يخطف الأضواء من مناظرة الجمهوريين (فيديو)

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فجر اليوم الخميس عن سعادته لعدم مشاركته في مناظرة المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية لعام 2024.



خطف الأضواء بمقابلة

فقد تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 أمس الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب الأضواء رغم رفضه المشاركة.



وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة اكس (تويتر سابقا).



"كل الاتهامات زائفة"

وقال ترامب في حواره مع تكر كارلسون على منصة "إكس" عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.



وأضاف في المقابلة التي حصدت عشرات ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من بثها أن كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، لافتا إلى أنه خلال رئاسته تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023 Advertisement

"أتقدم في الاستطلاعات"

كما اعتبر أنه يتم "توجيه كل هذه الاتهامات له لأنه يحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات" بحسب تعبيره.



وأشار إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة.



انقسام حول أوكرانيا

أما المناظرة التمهيدية للمترشحين الثمانية فقد أظهرت انقساما بين المترشحين حول زيادة الدعم لأوكرانيا.



وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض. (العربية)





