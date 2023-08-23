موسكو تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة ليلة الأربعاء الخميس.وقالت الدفاع الروسية في ييان لها صباح اليوم الخميس: "الليلة الماضية، أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وأضاف البيان أن مسيرة أخرى تم رصدها وتدميرها بوسائط الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.يأتي ذلك بعد ساعات على قيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك مساء أمس الأربعاء.وفي الفترة الأخيرة تنفذ القوات الأوكرانية بانتظام محاولات استهداف مناطق روسية مختلفة بطائرات بدون طيار. (روسيا اليوم)