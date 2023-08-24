Advertisement

عربي-دولي

"اللحظات الأخيرة" لرحلة قائد فاغنر.. موقع للطيران يكشف ما حصل (صورة)

Lebanon 24
24-08-2023 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1100420-638284580059516529.jpg
Doc-P-1100420-638284580059516529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أورد موقع Flightradar24 المختص بتتبع جميع رحلات الطيران في العالم، اللحظات الأخيرة للطائرة التي أقلت قائد مجموعة فاغنر قبل تحطمها أمس الأربعاء ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بينم زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
Advertisement

هنا اللحظات الأخيرة للطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران:

الموقع تلقى البيانات لأول مرة من الطائرة في الساعة 2:46 ظهرا بالتوقيت المحلي.

ارتفعت الطائرة إلى ارتفاع 8500 متر بين الساعة 2:59 ظهرا و3:11 ظهرا.

بعد 9 دقائق، توقفت الطائرة عن إرسال البيانات، مما يعني لحظة الضربة.

على الرغم من أن الطائرة لم تكن تنقل معلومات الموقع، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل الرأسي وإعدادات الطيار الآلي.

هذه البيانات هي التي توفر بعض المعلومات عن اللحظات الأخيرة من الرحلة.

في الساعة 3:19 ظهرا، انخفضت الطائرة لفترة وجيزة قبل أن تصل إلى أقصى ارتفاع 9000 متر.

انخفضت مرة أخرى إلى ارتفاع 8300 متر تقريبا، قبل أن ترتفع قليلا مرة أخرى.    

ثم بدأ الهبوط بشكل حاد، حيث أظهرت البيانات النهائية أنها كانت على ارتفاع 6000 متر، قبل أن تتوقف عن تسجيل أي بيانات للموقع.(سكاي نيوز)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:59 | 2023-08-24
01:19 | 2023-08-24
01:06 | 2023-08-24
00:51 | 2023-08-24
00:37 | 2023-08-24
00:30 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24