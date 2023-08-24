"اللحظات الأخيرة" لرحلة قائد فاغنر.. موقع للطيران يكشف ما حصل (صورة)

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أورد موقع Flightradar24 المختص بتتبع جميع رحلات الطيران في العالم، اللحظات الأخيرة للطائرة التي أقلت قائد مجموعة فاغنر قبل تحطمها أمس الأربعاء ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بينم زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين.هنا اللحظات الأخيرة للطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران:الموقع تلقى البيانات لأول مرة من الطائرة في الساعة 2:46 ظهرا بالتوقيت المحلي.ارتفعت الطائرة إلى ارتفاع 8500 متر بين الساعة 2:59 ظهرا و3:11 ظهرا.بعد 9 دقائق، توقفت الطائرة عن إرسال البيانات، مما يعني لحظة الضربة.على الرغم من أن الطائرة لم تكن تنقل معلومات الموقع، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل الرأسي وإعدادات الطيار الآلي.هذه البيانات هي التي توفر بعض المعلومات عن اللحظات الأخيرة من الرحلة.في الساعة 3:19 ظهرا، انخفضت الطائرة لفترة وجيزة قبل أن تصل إلى أقصى ارتفاع 9000 متر.انخفضت مرة أخرى إلى ارتفاع 8300 متر تقريبا، قبل أن ترتفع قليلا مرة أخرى.ثم بدأ الهبوط بشكل حاد، حيث أظهرت البيانات النهائية أنها كانت على ارتفاع 6000 متر، قبل أن تتوقف عن تسجيل أي بيانات للموقع.(سكاي نيوز)