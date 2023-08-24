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عربي-دولي

حادث مؤسف بحانة في كالفورنيا.. إطلاق نار وسقوط قتلى وعدة جرحى

Lebanon 24
24-08-2023 | 00:13
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ذكرت "سي.بي.إس لوس أنجلوس"، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أن ما لا يقل عن 5 قتلى سقطوا جراء الإصابة بأعيرة نارية في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، إضافة إلى نحو 6 مصابين.

وأضافت أن الحادث وقع في حانة تاريخية لراكبي الدراجات النارية في ترابوكو كانيون.
 
ونقلت عن تقرير أوردته "كيه.سي.إيه.إل نيوز" أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص لكن حالته غير معروفة بعد.
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وبدأ إطلاق النار، وفق الشبكة على خلفية خلاف داخلي بين ضابط متقاعد وزوجته.

هذا وطلبت الشرطة المحلية من الناس الابتعاد عن المنطقة. (العربية)

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