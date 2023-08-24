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عربي-دولي

فيديو قديم لبوتين يتحدث عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره.. "الا الخيانة"!

Lebanon 24
24-08-2023 | 00:37
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أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سجلت قبل سنوات، وذلك بعد لحظات من تحطم طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، أمس الأربعاء.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في هذه المقابلة إنه يمكن "أن يغفر لمن أساء إليه"، لكنه استدرك قائلا: "ليس على كل شيء". وعندما سأله المحاور: "ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟"، فرد بوتين قائلا: "الخيانة".
 
 
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اسمه ضمن قائمة الركاب
إلى هذا، أفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ما أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بيمهم زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

مقتل جميع الركاب
من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

ظهور من إفريقيا
ومساء الاثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في إفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

وكان ذلك أول ظهور لبريغوجين منذ أن قرّر وقف تمرّده ضدّ الحكومة الروسية في حزيران  الماضي. (العربية)



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