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عربي-دولي

"ضعيف من جميع الجوانب".. ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024

Lebanon 24
24-08-2023 | 00:30
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يعتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حيا حتى انتخابات الرئاسة في 2024.
 
وقال ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد"، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى عام 2024 عندما سيقوم الأميركيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.
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وأضاف ترامب أن بايدن ضعيف من جميع الجوانب. وأعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسدياً، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال".
 
وقال ترامب: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض، وعلى الشاطئ لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء ويبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمراً صعبًا على الإطلاق".
 
يشار إلى أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا. (سبوتنيك)
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