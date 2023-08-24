هيئة الطيران الروسية تؤكد مقتل قائد فاغنر ونائبه.. وتنشر قائمة بأسماء الركاب القتلى

Advertisement

أكدت هيئة الطيران الروسية تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة وهم: يفغيني بريغوجين، سيرغي بروبوستين، يفغيني ماكاريان، ألكسندر توتمين، فاليري تشيكالوف، دميتري أوتكين، نيكولاي ماتوسيف". كما أعلنت عن طاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاض وهم: القائد أليكسي ليفشين، ومساعده رستم كريموف، والمضيفة كريستينا راسبوبوفا.وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين (63 عاما) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.وتحطمت الطائرة أمس الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، من بينهم 3 من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم، بحسب ما ذكرته هيئة الطيران المدني الروسية.وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقات في الحادث. (سكاي نيوز)