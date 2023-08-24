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عربي-دولي

استغل تصريحات أحد الجمهوريين بالمناظرة.. بايدن يُهاجم ترامب

Lebanon 24
24-08-2023 | 02:39
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قام الرئيس الأميركي جو بايدن باستغلال المناظرة الخاصة بالحزب الجمهوري واستخدم تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب نايكي هيلي التي زعمت فيها أن الأخير رفع الديون الأميركية بما يقارب 8 تريليونات دولار خلال إدارته.
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وغرد الرئيس جو بايدن بالفيديو الذي يحتوي على تصريحات هايلي لاستهداف غريمه المحتمل دونالد ترمب على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة 2024.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق بأنه لن يتابع مناظرة الجمهوريين، لكن استهداف ترامب بتصريحات المرشحين على المسرح يكشف غير ذلك.

ويعتبر موضوع الديون الأميركية قضية خطيرة في الداخل حيث يتصارع الحزبان لمحاولة خفضه.

المناظرة الأولى للجمهوريين
وبدأ المرشحون الجمهوريون أولى مناظرتهم للانتخابات التمهيدية لعام 2024 أمس الأربعاء، فيما أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فجر اليوم الخميس عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة.

وتواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بينما خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترمب عبر منصة اكس (تويتر سابقا).

وقال ترامب في حواره مع تكر كارلسون على منصة "إكس" عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.(العربية)

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