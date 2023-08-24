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قوات الأمن الروسية تغلق منطقة سقوط طائرة بريغوجين

Lebanon 24
24-08-2023 | 03:38
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تتصدر حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، ومقتل جميع ركابها الـ10، وهو من ضمنهم الأحداث والعناوين اليوم الخميس، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
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وفي آخر التطورات، أفادت قناة "العربية" بأن قوات الأمن الروسية أغلقت منطقة سقوط طائرة بريغوجين.

وأضافت أن حطام طائرة بريغوجين امتد لأكثر من كيلومترين والتحقيقات مستمرة.
 
 
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الطيران الروسية تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.
 
 
 وبحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين (63 عاما) ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. (العربية)
 

 
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