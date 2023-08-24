رجل يهرب من الصين إلى كوريا عبر "جيت سكي"

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غادر رجل صيني هاربا على متن "جيت سكي" وقطع مسافة 200 ميل (321 كيلومترا) في البحر وصولا إلى كوريا الجنوبية.وقال ناشط كوري جنوبي في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، إن الرجل الصيني الذي وصل إلى الساحل الغربي لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بعد عبور البحر الأصفر، يعتقد أنه منشق سياسي كان مسجونا في الصين ذات يوم.وأضاف الناشط، لي دايسون، المقيم في كوريا، في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كوون بيونغ، وهو مواطن من العرقية الكورية، يبلغ من العمر 35 عاما، واسمه في لغة الماندرين، كوان بينغ، وصل إلى مدينة إنتشون الساحلية الأسبوع الماضي".وإنتشون، التي تقع على بعد ساعة بالسيارة غرب العاصمة سيول، هي موطن المطار الرئيسي في البلاد.وأكد لي أن كوون سافر أكثر من 300 كيلومتر، من مقاطعة شاندونغ الصينية للوصول إلى كوريا الجنوبية، حيث يعيش بعض أقاربه.وأشار الناشط الحقوقي، الذي يعرف كوون منذ عام 2019، إلى أنه تأكد من هوية الرجل بعد السماح له بزيارة منشأة لخفر السواحل حيث كان كوون محتجزا، الثلاثاء.وأكد أحد الأقارب في كوريا الجنوبية أيضا أن هذا الشخص هو كوون، وفقا لما ذكره لي.وقال لي إن كوون يسعى للحصول على اللجوء السياسي خارج الصين، ويفضل أن يكون ذلك في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا.وأضاف: "كون كوون يتمتع بصحة جيدة ومعنويات جيدة".وتابع لي أن كوون درس سابقا كطالب جامعي في ولاية أيوا.وقال خفر السواحل الكوري في بيان صحفي، الأحد، إن شخصا يقود جيت سكي باللون الأحمر سعة 1800 سي سي، ويحمل أكثر من 200 لتر من الوقود، قد وصل إلى الشاطئ في إنتشون، وتم اعتقاله لعبور الحدود بشكل غير قانوني.وأضاف أن الشخص زار كوريا من قبل لكنه لم يكشف عن اسمه ورفض التعليق أكثر، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.وتشير التفاصيل التي أوردها خفر السواحل حول كيفية العثور على الرجل، إلى أنه استعد للرحلة جيدا، حيث كان يرتدي سترة نجاة وخوذة ويحمل منظارا وبوصلة. وكان قد ألقى عبوات وقود فارغة في البحر بعد التزود بالوقود على طول الطريق.وفي عام 2017، سجن كوون لمدة 18 شهرا في الصين بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" بعد أن نشر خطابات وصور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة الصينية.وفي إحدى الصور، ارتدى كوون قميصا أبيض يشبه الزعيم الأعلى الصيني، شي جين بينغ، بهتلر. وقالت محكمة صينية إن كوون أهان "سلطة الدولة والنظام الاشتراكي"، وفقا لـ"فرونت لاين ديفندرز"، وهي مجموعة مناصرة تابعت قضيته.وقال لي إنه منذ إطلاق سراحه من السجن، خضع كوون لحظر سفر يمنعه من مغادرة الصين بشكل قانوني.وحاول مغادرة الصين والدخول إلى كوريا عن طريق تقديم طلب لجوء سياسي في عام 2019، لكن العملية ألغيت في النهاية بسبب حظر السفر.وفي عهد شي، تستخدم الصين بشكل متزايد حظر السفر لإبقاء منتقدي النظام، المواطنين والأجانب على حد سواء، في البلاد، حيث يمكن مراقبتهم وإسكاتهم بسهولة أكبر، وفقا للصحيفة.ورفضت السفارة الصينية في سيول التعليق على أسئلة الصحيفة، قائلة إنه ليس لديها معلومات ذات صلة بالقضية. (الحرة)