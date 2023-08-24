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عربي-دولي

رئيس جنوب إفريقيا يدعو 6 دول جديدة للانضمام إلى بريكس.. وهذا ما قاله بوتين

Lebanon 24
24-08-2023 | 04:27
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دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس:  "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس" ، مشيراً إلى ان عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 كانون الثاني 2024.
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وأكد وجود توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس   ، داعيا المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:" أرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس، مشيرا إلى ان إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
    
ولفت إلى ان مجموعة بريكس أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم، مؤكدا ان   أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.

عقب ذلك، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو:"    أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية".
    
وتابع: "أود التشديد على قضايا التعامل بعملة مشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية. نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد."

 وختم قائلا: "سنعمل مع كل من يريدون العمل معا من خلال برامجنا المختلفة."

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