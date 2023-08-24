Advertisement

عربي-دولي

بعد توجيه الدعوة إليها.. الإمارات ترحب بالانضمام لمجموعة بريكس

Lebanon 24
24-08-2023 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1100515-638284749786356298.png
Doc-P-1100515-638284749786356298.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال اليوم الأخير من القمة التي نظمت في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام لمجموعة بريكس بعد الدعوة التي وجهت إليها و5 دول أخرى للانضمام للمجموعة.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".
Advertisement

وأضاف الشيخ محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة "بريكس" من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وجاءت تصريحات رئيس دولة الإمارات هذه بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، توجيه دعوة لست دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس".

ورحب الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والروسي فلاديمير بوتين بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو: "أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية".

من جانبه اعتبر الرئيس الصيني توسع عضوية مجموعة "بريكس" حدث تاريخي.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-08-24
07:00 | 2023-08-24
06:30 | 2023-08-24
06:00 | 2023-08-24
05:30 | 2023-08-24
04:39 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24