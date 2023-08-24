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عربي-دولي
بعد توجيه الدعوة إليها.. الإمارات ترحب بالانضمام لمجموعة بريكس
Lebanon 24
24-08-2023
|
04:50
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خلال اليوم الأخير من القمة التي نظمت في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام لمجموعة بريكس بعد الدعوة التي وجهت إليها و5 دول أخرى للانضمام للمجموعة.
وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".
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وأضاف الشيخ محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة "بريكس" من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".
وجاءت تصريحات رئيس دولة الإمارات هذه بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، توجيه دعوة لست دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.
وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس".
ورحب الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والروسي فلاديمير بوتين بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو: "أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية".
من جانبه اعتبر الرئيس الصيني توسع عضوية مجموعة "بريكس" حدث تاريخي.(سكاي نيوز)
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