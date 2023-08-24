الرئيس الصيني: توسيع بريكس يضيف زخماً جديداً للتعاون

Advertisement

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن توسيع بريكس سيضخ زخماً جديداً لآلية التعاون في المجموعة.وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.وكانت المجموعة قد قررت دعوة ست دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.