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عربي-دولي

الرئيس الصيني: توسيع بريكس يضيف زخماً جديداً للتعاون

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:00
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن توسيع بريكس سيضخ زخماً جديداً لآلية التعاون في المجموعة.

وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.
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وكانت المجموعة قد قررت دعوة ست دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.
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