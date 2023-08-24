"فوراً"... كوريا الشمالية: على اليابان وقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن "على اليابان أن تتوقف فورا عن تفريغ مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادئ".



وجاء في البيان: "على اليابان التوقف فورا عن تفريغ المياه الخطيرة الملوثة نوويا والتي تشكل تهديدا جسيما لسلامة البشرية ومستقبلها".

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