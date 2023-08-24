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عربي-دولي

"فوراً"... كوريا الشمالية: على اليابان وقف تفريغ مياه محطة فوكوشيما في المحيط

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:30
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن "على اليابان أن تتوقف فورا عن تفريغ مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط الهادئ".

وجاء في البيان: "على اليابان التوقف فورا عن تفريغ المياه الخطيرة الملوثة نوويا والتي تشكل تهديدا جسيما لسلامة البشرية ومستقبلها".
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