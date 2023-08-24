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عربي-دولي
ما هو مستقبل "فاغنر" في إفريقيا بعد مقتل بريغوجين؟
Lebanon 24
24-08-2023
|
12:00
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فاد موقع "سكاي نيوز عربية" بأنه حين تزعّم يفغيني بريغوجين، قائد جماعة "فاغنر" الروسية المسلحة الخاصة، تمردا مسلحا ضد الجيش الروسي، قبل شهرين، ورغم قرارات نفيه وبعض عناصر الشركة إلى بيلاروسيا، فإنه لم يُلاحظ أي تأثير على أداء الشركة في الدول الموجودة بها في إفريقيا.
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وبعد إعلان وسائل إعلام روسية رسمية مقتل بريغوجين في تحطّم طائرة خاصة في سماء روسيا، أوضح رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، لموقع "سكاي نيوز عربية" ما إن كان سيحدث تغيير على عمل "فاغنر" في إفريقيا، وفق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها موسكو لتحويل عملها من أسلوب العصابات إلى الإشراف المباشر من الدولة عليها.
وقال راغب: "في الفترة بين تمرد بريغوجين حتى نبأ سقوط طائرته، اتخذت الدولة الروسية إجراءات كفلت لها السيطرة التامة على قوات فاغنر، وهذه الإجراءات تمثلت في حصر الأمور التي كانت في يد بريغوجين بشكل شخصي، وتغيير القيادة الهرمية لفاغنر من خلال إقصاء جميع القادة الموالين لبريغوجين".
وأضاف: "غيّرت روسيا خطابها حول ملكية فاغنر من أنها مجرد شركة عسكرية خاصة روسية، إلى أنها أصبحت ممثلا للدولة الروسية، ووجود فاغنر في إفريقيا لن يتأثر بمقتل بريغوجين؛ لأن الحكومة الروسية هي التي ستدير هذه المجموعة مستقبلا بشكل نظامي".
وتابع راغب: "لن نرى أي انسحاب لقوات فاغنر من مواقعها في منطقة الساحل (بوسط وغرب إفريقيا)، بل المحك الأساسي سيكون محاولة الإبقاء على فاعلية مجموعة فاغنر في ظل القيادة الجديدة التي ستخضع للنظامية الروسية، وهي تختلف عسكريا عن طريقة العصابات التي كانت متّبعة تحت قيادة بريغوجين".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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