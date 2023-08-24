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عربي-دولي

أول تعليق من السيسي على قبول مصر في مجموعة "بريكس"

Lebanon 24
24-08-2023 | 08:30
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قبول مصر، اليوم الخميس، في مجموعة "بريكس" بعد إعلان ذلك جلال اجتماع للمجموعة في جنوب إفريقيا.

وقال الرئيس المصري: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
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ودعت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز في جلسة عقدت في قمة "بريكس" بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها. (روسيا اليوم)        

المصدر: روسيا اليوم
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