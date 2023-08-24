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زيلينسكي: أوكرانيا ليست متورطة في موت قائد فاغنر

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:30
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أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ليست متورطة في موت يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله للصحافيين: "ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر.. الجميع يدرك من له علاقة بذلك".
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