زيلينسكي: أوكرانيا ليست متورطة في موت قائد فاغنر

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ليست متورطة في موت يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.



ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله للصحافيين: "ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر.. الجميع يدرك من له علاقة بذلك".

Advertisement