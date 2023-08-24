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عربي-دولي
النرويج تمنح أوكرانيا صواريخ "أرض-جو" ومعدات لإزالة ألغام
Lebanon 24
24-08-2023
|
09:30
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أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، الخميس، أثناء زيارة إلى كييف إن النرويج سترسل لأوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة لإزالة الألغام لمساعدتها في حماية إمداداتها من الغاز والطاقة.
وقالت الحكومة النرويجية، في بيان، إن المنحة تشمل صواريخ طراز "آي.آر.آي.إس-تي" وأجهزة محمولة لإنشاء ممرات عبر حقول الألغام ومعدة تستخدم في إصلاح البنية التحتية الكهربائية الحيوية.
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وجاء في البيان: "تقديم الدعم من خلال أنظمة الدفاعات الجوية كان حاسماً في منع روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وبالتالي تجنب معاناة كبيرة للمدنيين وخسائر عسكرية".
وأضاف أن الصواريخ يمكن إطلاقها من وحدات تبرعت بها السويد.
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