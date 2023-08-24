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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في النيجر

Lebanon 24
24-08-2023 | 11:30
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تقطعت السبل بأكثر من 7000 مهاجر في النيجر، لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم منذ أحداث 26 تموز، بسبب العقوبات التي تفرضها مجموعة إيكواس وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية للبلاد.

وتعتبر النيجر طريقا مهما بالنسبة للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا، كنقطة انطلاق لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
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وحذر مسؤولو الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أزمة إنسانية متزايدة ، حيث يقدر المسؤولون الأمميون في النيجر من أن نحو 1800 شخص يعيشون في الشوارع، لأن المراكز التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة مكتظة للغاية، ولا يمكنها استيعاب المزيد المهاجرين. وتستوعب المراكز حوالي 5000 مهاجر يحاولون العودة إلى منازلهم. (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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